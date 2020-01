Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein - Rückezug geriet in Brand

Warstein (ots)

Ein Rückezug geriet am Donnerstag, gegen 14.35 Uhr, bei Waldarbeiten im Bereich des Risnei Weges in einem Waldgebiet zwischen Warstein und Hirschberg, vermutlich aufgrund eines technischen Defekts in Brand. Die Feuerwehr Warstein konnte das Feuer löschen. Durch den Brand gelangten circa 70 Liter Dieselkraftstoff in das Erdreich. Nach Angaben der Unteren Wasserbehörde muss nun der betroffene Bereich ausgekoffert werden. Der Sachschaden wird auf 130.000 Euro geschätzt. (reh)

