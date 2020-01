Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Auseinandersetzung - Ermittlungen wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 23.01.20, gegen 15.20 Uhr, kam es in der Wiesentalstraße zu einem heftigen Streit zwischen einem Pärchen. Hierbei soll die Frau durch den Mann angeschrien und auch heftig angefasst worden sein. Dies beobachteten zwei Zeugen, die sofort in die Situation eingriffen. Nachdem ein Zeuge angab, dass er die Polizei verständigen würde und sein Handy zückte, soll der Mann dieses ergriffen und zu Boden geschleudert haben. Anschließend soll er die Zeugen beleidigt und einem einen Fußtritt gegen den Oberschenkel gegeben haben. Der aggressive und alkoholisierte 23-jährige Mann zeigte sich auch über das Erscheinen der Polizei nicht erfreut und versuchte sich der Kontrolle zu entziehen. Er musste durch die Polizisten festgehalten und überwältigt werden. Ein Alkoholtest ergab etwa 1,6 Promille. Er wird sich nun wegen diverser Strafanzeigen verantworten müssen.

