Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Denzlingen: Haus nach Brand nicht mehr bewohnbar - Kripo Ermittelt

Freiburg (ots)

Die Polizei erhielt am Freitag, 24.01.2020, Gegen 11.30 Uhr, die Mitteilung über einen Wohnhausbrand in der Waldkircher Straße in Denzlingen. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde keiner der sieben dort gemeldeten Bewohner verletzt. Es entstand ein erheblicher Sachschaden. Die Wohnräume sind derzeit nicht nutzbar.

Das Kriminalkommissariat Emmendingen hat die Ermittlungen übernommen und wird prüfen, ob eine Fremdeinwirkung brandursächlich gewesen sein könnte.

