Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Häusern: Zeugensuche nach gefährlichem Überholvorgang in Kurve

Freiburg (ots)

Die Polizei sucht Zeugen nach einem gefährlichen Überholvorgang am Sonntag, 26.07.2020, gegen 18:00 Uhr, auf der B 500 zwischen Häusern und Schluchsee. Kurz vor Häusern soll ein BMW in einer nicht einsehbaren Rechtskurve zum Überholen eines vorausfahrenden Pkws angesetzt haben. In diesem Moment kam ein roter Bus entgegen. Der überholte 78 Jahre alte Pkw-Fahrer musste stark abbremsen und ausweichen, damit der BMW noch rechtzeitig einscheren konnte. Im Anschluss kam es auf einem Parkplatz zur Diskussion mit dem BMW-Fahrer. Mit durchdrehenden Reifen und mit hoher Geschwindigkeit soll sich der BMW-Fahrer dann entfernt haben. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich zu melden (Kontakt 07751 8316-531).

