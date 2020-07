Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erwitte-Bad Westernkotten - Motorradfahrer leicht verletzt

Erwitte (ots)

Am Mittwoch (29.Juli), gegen 16.10 Uhr, befuhr ein 35-jähriger Autofahrer aus Borchen mit seinem VW die Aspenstraße in Richtung Hellweg. Dort bog er nach links in Richtung Geseke ab. Hierbei übersah er einen, aus Richtung Erwitte kommenden 37-jährigen Motorradfahrer. Der Biker versuchte noch nach rechts auszuweichen, touchierte jedoch den Autofahrer und kam zu Fall. Er wurde leicht verletzt mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf 4.000 Euro. (reh)

