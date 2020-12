Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Einbruch in Supermarkt scheitert

GescherGescher (ots)

Mutmaßlich ohne Beute sind Einbrecher in der Nacht zum Mittwoch in Gescher geflüchtet. Unbekannte hatten gegen 00.45 Uhr mit einem Pflasterstein eine Scheibe der Eingangstür eingeworfen. In den Verkaufsraum an der Stadtlohner Straße gelangten die Täter nicht. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet die Kripo Ahaus: Tel. (02561) 9260.

