Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken - Einbrecher dringen in Wohnhaus ein

RekenReken (ots)

Einbrecher haben am Dienstag in Velen Schmuck und Bargeld erbeutet. Die Täter waren gewaltsam in das Wohngebäude eines landwirtschaftlichen Anwesens an der Rekener Straße eingedrungen: Um hineinzukommen, brachen sie eine Tür im hinteren Bereich auf. Im Inneren des Hauses durchsuchten die Unbekannten alle Räume. Die Tatzeit liegt zwischen 09.00 Uhr und 11.30 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

