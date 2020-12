Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Fußgänger leicht verletzt

BorkenBorken (ots)

Leichte Verletzungen hat ein Fußgänger am Montag in Borken erlitten. Der 59-Jährige wollte gegen 17.05 Uhr einen Zebrastreifen am Kreisverkehr Butenwall/Lange Stiege/Weseler Landstraße/Neutor vom Neutor kommend überqueren. Als der Rheinenser sich bereits auf dem Überweg befand, näherte sich ein Auto. Der Betroffene gibt an, dass das Fahrzeug nicht abgebremst habe. Er sei zur Seite gesprungen, um einem Zusammenstoß zu entgehen. Dennoch habe der Wagen ihn noch touchiert. Der Fahrer sei ohne anzuhalten weitergefahren und habe sich über die Weseler Landstraße entfernt. Bei dem betreffenden Fahrzeug handle es sich um einen schwarzen Opel Astra. Eine unbekannte Zeugin habe das Unfallgeschehen beobachtet. Die Polizei bittet diese Frau sowie weitere mögliche Zeugen, sich unter Tel. (02861) 9000 beim Verkehrskommissariat in Borken zu melden.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell