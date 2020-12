Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Veränderungen am Fahrzeug geahndet.

WiesoppenheimWiesoppenheim (ots)

Am 05.12.2020 wurde mit einem schwarzen BMW X5, auf dem Parkplatz Kurzgewann an der BAB 61, eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Bei Überprüfung des Fahrzeugs konnte festgestellt werden, dass die Bereifung verändert und Distanzscheiben vorne und hinten angebracht waren, was zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führte. Zudem waren die Scheiben mit nicht genehmigter Folie getönt und nicht zugelassene Rückstrahler angebracht. Den Fahrer sowie den Halter erwartet nun eine Anzeige.

