Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 200228.2 Kiel: Kieler Polizei stellt 7,5 kg Marihuana sicher

Kiel (ots)

Polizeibeamte des 4. Polizeireviers Kiel stellten letzte Woche Mittwoch 7,5 kg Marihuana sicher. Der 33-jährige Beschuldigte sitzt seit dem 21.02.2020 wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz in Untersuchungshaft.

Zwei Polizisten des 4. Polizeireviers Kiel waren letzte Woche Mittwoch, gegen 22:30 Uhr, gerade damit beschäftigt, in der Ascheberger Straße einen Einbruch in einen Pkw aufzunehmen, als zufällig einer der Beamten zwei männliche Personen in einem Hinterhof zur Eutiner Straße hin mit auffälligen Tüten in den Händen beobachten konnte. Als der Beamte zur Personenkontrolle ansetzte, ergriffen die beiden Männer sofort die Flucht. In einem anliegenden Vorgarten fanden die Polizisten die zurückgelassenen Tüten, in denen sich insgesamt 7,5 kg Marihuana befanden. Ein hinzugezogener Polizeihund nahm zeitgleich die Spur der flüchtenden Männer auf und schlug vor einem Gebüsch an, in welchem sich einer der beiden Männer versteckt hielt. Bei der vorläufigen Festnahme wurde der Beschuldigte durch einen Hundebiss leicht an der linken Hand verletzt und musste deswegen kurzzeitig im Krankenhaus behandelt werden. Im Anschluss führten die Beamten den Beschuldigten dem Kieler Polizeigewahrsam zu. Zwei Tage später wurde der Beschuldigte auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Haftrichter im Amtsgericht Kiel vorgeführt, welcher Untersuchungshaft verkündete. Der Mann kam im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen zum zweiten Beschuldigten dauern an.

