Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Weisenheim am BergWeisenheim am Berg (ots)

Am 05.12.2020, gegen 08:30 Uhr ereignete sich in Weisenheim am Berg, auf dem Parkplatz am Markt, ein Verkehrsunfall mit einem geschätzten Gesamtschaden von 13.000 Euro. Die 79-Jährige Unfallverursacherin aus dem Landkreis Bad Dürkheim wollte ihren PKW ausparken und erlitt nach eigenen Angaben hierbei einen Schwindelanfall und verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Folglich fuhr die Unfallverursacherin in die gegenüberliegende Hauswand und einen geparkten PKW. Die beteiligten PKW waren nicht mehr fahrbereit und das betroffene Haus wurde ebenfalls stark beschädigt. Gegen die Unfallverursacherin wird wegen des Verdachts einer Straftat ermittelt. Personen wurden durch den Verkehrsunfall glücklicherweise nicht verletzt.

