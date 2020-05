Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen/Schwarzwald-Baar-Kreis) - Schaufensterscheiben eingeschlagen

VS-Schwenningen (ots)

In der Zeit von Donnerstag, 30.04.2020, 18.30 Uhr, bis Freitag, 01.05.2020, 15.15 Uhr, wurden an einem leerstehenden Ladengeschäft in der Alleenstraße zwei jeweils ca. acht Quadratmeter große Schaufensterscheiben eingeschlagen. Der dadurch entstandene Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere tausend Euro. Wer Angaben zum Tathergang und/oder zur Täterschaft machen kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier in Schwenningen unter der Telefonnummer 07720/85000 zu melden (AM).

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Konstanz

Führungs- u. Lagezentrum

PHK Andre Meyer

Telefon: 07531 995-3355

E-Mail: konstanz.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell