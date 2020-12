Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Neustadt/W.) - Diebstahl von Handtasche in Supermarkt

Neustadt/WeinstraßeNeustadt/Weinstraße (ots)

Am Samstag, den 05.12.2020, im Zeitraum von 14:30 Uhr bis 14:45 Uhr entwenden unbekannte Täter die Handtasche einer 89-jährigen Frau aus Neustadt im Lidl in der Talstraße. Die Geschädigte bemerkte den Diebstahl noch während ihres Einkaufs. In der Handtasche befanden sich unter anderem eine Geldbörse mit Personaldokumenten, sowie zirka 300 Euro Bargeld. Hinweise auf tatverdächtige Personen liegen bislang nicht vor.

Die Polizei Neustadt empfiehlt Ihnen, ihre Wertgegenstände immer eng am Körper zu tragen und diese nicht unbeobachtet zu lassen.

Sachdienliche Hinweise auf den oder die Täter nimmt die Polizei in Neustadt an der Weinstraße unter der Tel.-Nr. 06321/854-0 oder per E-Mail unter pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße



SB: Daniel Henrich



Telefon: 06321-854-0

E-Mail: pineustadt.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell