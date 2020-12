Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Neustadt/W.) - Verkehrsunfall unter Drogeneinfluss

Neustadt/WeinstraßeNeustadt/Weinstraße (ots)

Am Freitag, den 04.12.2020, gegen 07:40 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Nachtweide in Neustadt an der Weinstraße, bei dem eine Person verletzt wurde. Ein 20-jähriger Mann aus Haßloch befuhr mit seinem PKW die K 20 in Richtung Speyerdorfer Straße. Er bemerkte zu spät, dass das vor ihm fahrende Fahrzeug einer 35-jährigen Frau aus Landau (Pfalz) verkehrsbedingt abbremsen musste und fuhr auf deren Fahrzeugheck auf. Die Frau verletzte sich leicht. Bei dem 20-jährigen Unfallverursacher wurden während der Verkehrsunfallaufnahme drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt. Er räumte ein Betäubungsmittel konsumiert zu haben, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein wurde einbehalten. Den 20-jährigen Mann erwarten Strafanzeigen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße



Sb: Daniel Henrich



Telefon: 06321-854-0

E-Mail: pineustadt.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell