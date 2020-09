Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Mann schlägt mit der Faust eine Fensterscheibe ein

Pirmasens (ots)

Gestern, gegen 19:00 Uhr, schlug ein unbekannter Mann mit der Faust das Fenster einer Erdgeschoßwohnung in der Winzler Straße ein und verletzte sich dabei leicht. Dabei wurde er von den Bewohnern der Wohnung beobachtet. Die herbeigerufene Polizei konnte den Mann in der Nähe stellen. Er verhielt sich unkooperativ und renitent, Angaben zur Person wurden verweigert. Des Weiteren versuchte der Mann nach einem in der Hose mitgeführten, circa 40 cm langen Holzpflock zu greifen. Daraufhin wurde er zu Boden gebracht und gefesselt zur Dienststelle verbracht. Dort wurden die Personalien zweifelsfrei festgestellt. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp über 2 Promille. Nach erkennungsdienstlicher Behandlung auf freiwilliger Basis wurde der 33jährige Pirmasenser entlassen. Der Sachschaden am Fenster beläuft sich auf circa 500 Euro. Der Grund für seine Tat ist nicht bekannt. pips

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell