Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (A 81 Vöhringen) Verkehrsunfall

Konstanz (ots)

Am Samstag gegen 10:00 Uhr fuhr eine 73-jährige Frau mit ihrem Pkw VW Golf auf der A81 in Fahrtrichtung Stuttgart. Zwischen der AS Oberndorf und der AS Sulz fuhr die Pkw-Lenkerin aus Unachtsamkeit auf einen auf der linken Fahrspur fahrenden Pkw Land Rover Defender auf. Der Land Rover geriet durch die Kollision ins Schleudern, touchierte die Mittelleitplanke und kam auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen. Der VW Golf kam durch den Aufprall nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb auf dem Dach im Grünstreifen liegen. Die 73-jährige Unfallverursacherin wurde schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Der Fahrer des Land Rover wurde lediglich leicht verletzt und konnte das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 23´000 Euro.

