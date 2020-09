Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200915-2: Alkoholisierter Autofahrer überschlug sich - Hürth

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am frühen Dienstagmorgen (15. September) hat sich ein 20-jähriger Kölner bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Gegen 05:15 Uhr fuhr der junge Mann mit seinem Auto auf der Kölner Straße in Fahrtrichtung Hürth-Gleuel. Vor dem Ortseingang Hürth-Sielsdorf kam der 20-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Durch die Kollision überschlug sich das Auto und rutschte auf dem Dach in den gegenüberliegenden Grünstreifen. Der Fahrer des Wagens konnte sich eigenständig aus dem Fahrzeug befreien. Die Polizisten nahmen in der Atemluft des jungen Mannes Alkoholgeruch wahr und veranlassten die Entnahme einer Blutprobe. Der leicht verletzte Fahrer wurde zur Behandlung in eine Uniklinik gebracht. Die Beamten stellten seinen Führerschein sicher und untersagten ihm die Weiterfahrt. Sein stark beschädigtes Fahrzeug wurde abgeschleppt. Die Ermittlungen zur Unfallursache hat das Verkehrskommissariat aufgenommen. (akl)

