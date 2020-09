Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200914-1: Ladendiebinnen flüchtig - Wesseling

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Freitagvormittag (11. September) haben drei junge Frauen ein Bekleidungsgeschäft auf der Flach-Fengler-Straße betreten und dort Schmuck und Kleidungsstücke entwendet. Gegen 11:00 Uhr machte das Trio bereits auf sich aufmerksam, da die drei Frauen vor dem Geschäft auf und ab liefen. Wenig später betraten sie das Ladenlokal und sahen sich um. An einem Schmuckständer stellten sich zwei der Frauen vor ihre Begleiterin. Diese schnitt an diversen Schmuckstücken die Etiketten ab und steckte den Schmuck in ihre Taschen. Nachdem die drei Frauen das Geschäft verlassen hatten, fanden die beiden Mitarbeiterinnen, die den Diebstahl beobachtet hatten, auch zwei abgetrennte Diebstahlsicherungen von Kleidungsstücken auf. Die beiden Mitarbeiterinnen hatten das Trio aus Angst vor einem schwarzen Hund, den sie bei sich hatten, nicht angesprochen. Die drei Frauen waren 18 bis 21 Jahre alt. Die Hauptverdächtige war 170 Zentimeter groß, blond und sehr schlank. Sie trug eine graue Leggings und ein graues bauchfreies Oberteil. Außerdem hatte sie eine weiße Tasche bei sich. Die zweite Dame war 180 Zentimeter groß, von kräftigerer Statur und trug einen weißen Pullover sowie eine Jeans. Die dritte Frau war 170 Zentimeter groß und von normaler Statur. Sie trug ein weißes T-Shirt mit dem Aufdruck "Guess", eine schwarze Lederjacke und eine rote Tasche mit dem Aufdruck "Guess". Sollten Sie das Trio bei der Tat beobachtet haben oder Ihnen die drei Frauen mit dem Hund aufgefallen sein, werden Sie gebeten, sich unter der Rufnummer 02233 52-0 beim Kriminalkommissariat 23 zu melden. (akl)

