Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200911-3: Geschwindigkeitskontrolle: Knapp die Hälfte aller Fahrzeuge zu schnell - Elsdorf

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstag (08. September) auf dem Nordrandweg Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt und zahlreiche Verstöße festgestellt.

In der Zeit von 15:45 Uhr bis 20:20 Uhr maßen die Polizisten 674 Fahrzeuge. 320 Fahrzeugführer(innen) - und damit fast die Hälfte - fuhren deutlich schneller als die zugelassene Höchstgeschwindigkeit (50 km/h). 127 von ihnen erhalten eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Auf 193 Verkehrsteilnehmer(innen) kommt ein Verwarngeld zu. 16 Autofahrer(innen) erwartet ein Fahrverbot. Die Geschwindigkeitskontrolle war vorab im Internet unter https://rhein-erft-kreis.polizei.nrw/ öffentlich angekündigt worden. Verkehrsteilnehmer(innen) müssen neben den im Internet regelmäßig angekündigten Messstellen auch an anderen Örtlichkeiten in den Städten des Rhein-Erft-Kreises mit unangekündigten Tempokontrollen rechnen. (nh)

