Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200911-2: Diebe entwendeten Fahrräder aus Garagen - Brühl

Rhein-Erft-Kreis (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (09. September) sind unbekannte Täter in zwei Garagen eingestiegen und haben mehrere Fahrräder gestohlen. Gegen 00:30 Uhr betraten zwei unbekannte Männer den Garten eines Einfamilienhauses an der Straße "Im Paradies". Über eine Tür im Garten gelangten die beiden Männer in die Garage und entwendeten ein verschlossenes E-Bike. Ein weiterer Diebstahl ereignete sich in der gleichen Nacht an der Bavinganstraße. Dort entwendeten Unbekannte ein Mountainbike und ein E-Mountainbike. Auch diese Fahrräder waren in der Garage mit Fahrradschlössern angekettet. Nach Zeugenangaben waren gegen 03:00 Uhr Motorengeräusche eines Lkw zu hören. Ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten besteht, ist bislang unklar. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 23 bitten Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich unter der Rufnummer 02233 52-0 zu melden. (akl)

