Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200910-3: Zusammenstoß von mehreren Autos - Elsdorf

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen (10. September) sind zwei Personen schwer und eine leicht verletzt worden.

Zu dem Unfall mit drei Verletzten kam es gegen 07:30 Uhr im Einmündungsbereich der Widdendorfer Straße und "Am Schlehdorn". Eine 31-jährige Frau sowie ein 49-jähriger Mann fuhren mit ihren Autos hintereinander auf der Widdendorfer Straße in Richtung Widdendorf. Zur gleichen Zeit fuhr eine 43-jährige Frau mit ihrem Wagen in die entgegengesetzte Richtung. Verkehrsbedingt musste die 31-Jährige im bereits benannten Einmündungsbereich warten. Daher bremste sie ihr Fahrzeug ab. Dies nahm der 49-Jährige ersten Erkenntnissen zufolge zu spät wahr und fuhr der Frau auf. Dabei geriet sein Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit dem Auto der 43-jährigen Frau zusammen. Der 49-Jährige wurde mit schweren und die 31-Jährige mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gefahren. Die 43-jährige Frau wurde ebenfalls schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber flog sie in eine Uniklinik. Alle Fahrzeuge waren stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Widdendorfer Straße zwischen Hansaremsgasse und der Ortslage Widdendorf bis etwa 09:30 Uhr gesperrt. (nh)

