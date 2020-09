Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200910-1: 62-Jähriger nach Frontalzusammenstoß schwer verletzt - Hürth

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Mittwochnachmittag (09. September) sind ein Auto und ein Laster zusammengestoßen. Gegen 15:45 Uhr fuhr ein 30-jähriger Autofahrer auf der Landesstraße (L) 103 in Richtung Hürth-Gleuel. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der 30-Jährige mit seinem Auto nach links auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß er mit einem 62-Jährigen zusammen, der mit seinem Lkw in Richtung Hürth-Knapsack fuhr. Der 62-Jährige wurde bei dem Unfall schwer und der 30-Jährige leicht verletzt. Beide Unfallbeteiligten wurden zur weiteren Behandlung in eine Uniklinik gebracht. Die Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Während der Unfallaufnahme leiteten die Polizisten den Verkehr der L103 ab. (akl)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell