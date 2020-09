Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200909-5: Cannabis-Plantage bei Einsatz entdeckt - Erftstadt

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Im Rahmen eines anderen Einsatzes haben Polizisten zufällig eine Cannabis-Plantage entdeckt und drei Personen vorläufig festgenommen.

Polizisten fuhren am Dienstag (08. September) gegen 14:30 Uhr zu einem Einsatz in Köttingen in die Hubert-Rüttger-Straße, um eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen zu schlichten. Im Rahmen des Einsatzes nahmen die Polizeibeamten starken Marihuana-Geruch an der Einsatzörtlichkeit wahr. Die Dauer und Intensität des Geruchs ließen die Beamten darauf schließen, dass sich eine Plantage in der Nähe befinden könnte. Aus dem Grund forderten sie einen Diensthund zur Absuche der Umgebung an. Kaum traf Rauschgiftspürhund Sam am Einsatzort ein, lief dieser zielstrebig auf ein Grundstück mit Wohnhaus zu. Darin entdeckten die Polizisten eine professionell betriebene Cannabis-Plantage. 88 Cannabispflanzen sowie rund 15 Kilogramm verkaufsfertiges Marihuana stellten die Beamten sicher. Auf dem Grundstück nahmen die Polizisten drei tatverdächtige Männer (41/56/60) vorläufig fest. Alle werden noch heute einem Haftrichter vorgeführt. Die weiteren Ermittlungen dauern an. (nh)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell