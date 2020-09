Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200909-2: Autofahrer flüchtete - Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Der oder die Fahrer(in) eines beigefarbenen Autos setzte nach einem Verkehrsunfall mit einer Radfahrerin (38) die Fahrt fort. Er oder sie wird gebeten, sich zwecks Unfallrekonstruktion mit dem Verkehrskommissariat in Hürth in Verbindung zu setzen.

Die 38-Jährige fuhr am Montag (07. September) um 17:45 Uhr mit ihrem Fahrrad auf dem linken Fußweg der Kerpener Straße in Richtung Markusweg und überquerte diesen. Von dort näherte sich ein Auto, welches nach rechts in die Kerpener Straße abbog. Dabei touchierte das Auto die Radfahrerin an der linken Seite, wodurch die 38-Jährige stürzte in sich leicht verletzte. Der oder die Autofahrer(in) setzte die Fahrt in Richtung Hüttenstraße fort. Die Verletzte musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Das Verkehrskommissariat in Hürth hat in der Sache die Ermittlungen aufgenommen und bittet den oder die Autofahrer(in) sowie weitere Zeugen darum, sich mit den Beamten telefonisch unter 02233 52-0 in Verbindung zu setzen. (bm)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell