Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200909-1: Berauschte Fahrer nach Verfolgungsfahrten vorläufig festgenommen - Kerpen/Bergheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein 37-Jähriger missachtete in Kerpen das Rotlicht einer Ampel und die Anhaltesignale eines nachfolgenden Streifenwagens. Zwei Beamte konnten den Flüchtenden stellen. Am Folgetag floh ein 24-Jähriger in Bergheim vor der Polizei.

Am Montag (07. September) beabsichtigten zwei Streifenbeamte gegen 16:00 Uhr den Fahrer eines zuvor abbiegenden Wagens auf der Sindorfer Straße / Erftkarree zu überprüfen. Der 37-jährige Fahrer missachtete in der Folge das Rotlicht einer Ampel und die Anhaltezeichen des Streifenwagens. Im Bereich der Sindorfer Straße musste das Fahrzeug verkehrsbedingt anhalten. Als die Beamten an die Fahrzeugfahrerseite herantraten, fuhr der Fahrzeugführer plötzlich rückwärts los und touchierte mit seinem Außenspiegel einen Beamten, wodurch der Spiegel abbrach. Im weiteren Verlauf fuhr der 37-Jährige über die Straße "Auf dem Bürrig" in Richtung Boelckestraße und bog nach rechts in diese ein. Der Fahrer stieg aus dem Wagen und setzte seine Flucht zu Fuß fort. Die Beamten holten ihn ein und unterbanden die weitere Flucht des 37-Jährigen. Dabei verletzten sich der Flüchtende und die beiden Beamten leicht. Nach ersten Ermittlungen stand der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und ist ohne festen Wohnsitz. Ein Arzt entnahm ihm eine Blutprobe. Die verletzten Beamten konnten ihren Dienst fortsetzen und fertigten eine umfangreiche Strafanzeige. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft führten ihn die Beamten einem Haftrichter vor, der dem Antrag folgte und den 37-jährigen Wohnungslosen in Hauptverhandlungshaft nahm.

Ein ähnlicher Fall trug sich am Folgetag (Dienstag, 08. September) um 14:10 Uhr zu: Polizeibeamte wollten im Bereich Bergheim, Am Knüchelsdamm, einen mit schwedischen Kennzeichen versehenen und mit zwei Personen besetzten Wagen anhalten und überprüfen. Nach dem Wenden des Streifenwagens wendete ebenfalls der zu überprüfende Wagen, der zuvor an einer roten Ampel stand. Die Besatzung des Streifenwagens schaltete die Anhaltezeichen ein, die der Fahrer missachtete. Im weiteren Verlauf verlagerte sich die Verfolgungsfahrt mit überhöhter Geschwindigkeit über die Ortschaft Kenten nach Quadrath-Ichendorf, wo der Wagen mehrfach Verkehrsverstöße beging. Die Beamten bremsten das Fahrzeug im Bereich der Frenser Straße bis zum Stillstand aus und konnten den Fahrer (24) sowie den Beifahrer (17) vorläufig festnehmen. Nach ersten Ermittlungen stand der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Des Weiteren wurde durch einen hinzugezogenen Diensthund im Fahrzeug noch eine geringe Menge Betäubungsmittel aufgefunden. Nach erfolgter Identitätsfeststelllung und Blutprobenentnahme wurden die Personen mit Wohnsitzen in Bergheim entlassen. (bm)

