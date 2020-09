Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200908-4: Autodiebstahl nach Einbruch - Frechen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag (07. September) sind Unbekannte in eine Einrichtung einer Wohlfahrtsorganisation eingebrochen und haben Bargeld sowie ein Auto entwendet.

Die Einbrecher drangen zwischen 22:00 und 05:50 Uhr in das Gebäude an der Aachener Straße in Königsdorf ein. Sie stahlen Bargeld aus einer Kasse und einen Autoschlüssel, mit dem sie auch das dazugehörige Auto entwendeten. Polizeibeamte stellten vor Ort Einbruchspuren fest. Das Kriminalkommissariat 22 hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Ermittler bitten Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich telefonisch unter der Rufnummer 02233 52-0 zu melden. (nh)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell