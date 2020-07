Polizei Salzgitter

POL-SZ: POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Peine vom Samstag, 11. Juli 2020:

Peine (ots)

Ladendiebstahl Am Freitag, den 10.07.20, 12.40 Uhr, kam es zu einem Diebstahl in einem Einkaufsmarkt in Stederdorf, bei dem ein 44-jähriger Mann, der nicht aus Peine kam, Lebensmittel, Wandleuchten und Bürobedarf im Wert von 175,- EUR in seinen Rucksack steckte und versuchte, das Geschäft zu verlassen. Er wurde aber diskret angesprochen und gestand seine Tat, für die er sich nun verantworten muss.

Taschendiebstahl In der Zeit zwischen 11.40 Uhr und 11.55 Uhr wurde einer Vechelderin in einem Einkaufsmarkt in Vechelde aus der Außentasche ihrer Sweatshirt-Jacke ihr Portemonnaie gestohlen. Leider befanden sich darin auch einige Papiere, die sie nun sperren und neu beantragen muss. Im Geschäft konnte sie einen Mann beschreiben, der ihr verdächtig vorgekommen sei und sich seltsam verhalten hatte.

Diebstahl von Baumaschinen und Werkzeugen Zwischen Donnerstag, den 09.07., 16.30 Uhr, und Freitag, den 10.07.20, 06.10 Uhr, wurden von einem Firmengelände in Wipshausen zwei Anhänger mit Minibaggern und aus einer Halle zusätzlich diverse Werkzeuge entwendet. Ein Tor wurde gewaltsam geöffnet und beschädigt. Die genaue Schadenshöhe wird noch ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Peine unter Telefonnummer 05171-9990 zu melden.

Fahren ohne Fahrerlaubnis unter Alkoholeinfluss und ohne Versicherung Am Freitag, den 10.07.20, 22.25 Uhr, wurde in Ilsede in der Gerhardstraße ein Motorrollerfahrer von der Polizei kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass der 23-jährige Fahrer aus Schwarmstedt keinen Führerschein und keine Versicherung für sein Zweirad besaß. Er pustete einen Wert von über 3 Promille in das Alkotestgerät und erhält nun mehrere Strafanzeigen.

Trunkenheitsfahrt mit Pkw Am Samstag, den 11.07.20, 02.52 Uhr, war ein 30-jähriger aus Peine mit einem VW-Golf in Stederdorf in der Caroline-Herschel-Straße unterwegs , obwohl er alkoholisiert war und bei einer Polizeikontrolle dann 2,86 Promille pustete. Seinen Führerschein musste er abgeben. In einem Strafverfahren wird er sich nun verantworten müssen.

Verkehrsunfallfluchten In Edemissen ereigneten sich am Freitag, den 10.07.20 innerhalb kürzester Zeit unabhängig voneinander gleich zwei Verkehrsunfälle in der Mödesser Straße, bei denen sich die Verursacher mit ihren Autos unerlaubt entfernt hatten:

Der erste Unfall passierte zwischen 13.50 Uhr und 14.00 Uhr in Höhe der dortigen landwirtschaftlichen Firma im Einmündungsbereich. Ein zur Zeit noch unbekannter Pkw-Führer stieß vermutlich beim Rangieren gegen einen dort geparkten VW-Polo eines 24-jährigen aus dem Bereich Gifhorn und entfernte sich unerlaubt und ohne sich zu kümmern. Hierbei wurde der Polo an der Seite mit einer Schadenshöhe von 1300,- EUR beschädigt.

Der zweite Vorfall ereignete sich um 14.50 Uhr, als eine 85-jährige Edemissenerin an einer Engstelle aufgrund Gegenverkehrs zunächst hinter einem parkenden Pkw anhalten musste und beim Wiederanfahren den Seitenabstand nicht beachtete. Anschließend entfernte sie sich von der Unfallstelle ohne sich um den entstanden Fremdschaden zu kümmern. Sie wurde ermittelt und muss sich nun verantworten. Hier ist die Schadenshöhe noch nicht bekannt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Salzgitter

Polizeikommissariat Peine

Polizeikommissariat Peine

Dienstschichtleiter

Telefon: 05171 / 99 90

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell