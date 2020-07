Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung des PK Salzgitter-Bad 10.07.2020, 09:00 Uhr - 11.07.2020, 09:00 Uhr

Ein Dokument

Salzgitter (ots)

Diebstahl eines Motorrollers Zeit: 09.07.2020 20:20 Uhr - 10.07.2020, 16:00 Uhr Ort: Vor dem Dorfe 81, 38259 Salzgitter-Gebhardshagen Hergang: In dem o.g. Tatzeitraum wurde ein vor dem Mehrfamilienhaus abgestellter Motorroller Marke CPI, Farbe blau entwendet. An dem Motorroller war noch ein Versicherungskennzeichen des Vorjahres (Farbe: grün) angebracht. Weiter Auffällig sei laut Eigentümer ein Defekt an der Sitzbank. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise, insbesondere zu Beobachtungen am Tatort und zum Verbleib des Rollers (Tel. 05341/825-115).

Urkundenfälschung Zeit: 10.07.20, 18:50 Uhr Ort: Gertrudenstr. 11, 38259 Salzgitter-Bad Hergang: Eine Funkstreifenbesatzung stellte an dem Pkw eines 22-Jährigen eine gefälschte HU-Plakette fest. Jetzt wird gegen den Mann wegen des Verdachts der Urkundenfälschung ermittelt.

Versuchte Gefährliche Körperverletzung Zeit: 10.07.20, 19:59 Uhr Ort: 38259 Salzgitter, Veronikastraße, Wendeplatte Hergang: Ein unbekannter Mann wurde von Anwohner als der Mann wiedererkannt, der zwei Wochen zuvor ein Kind der Nachbarschaft angesprochen und zum Mitkommen aufgefordert hatte. Daraufhin wurde der Mann von einem 34- jährigen Salzgitteraner angesprochen. Zeitgleich wurde die Polizei informiert. Vor Eintreffen der eingesetzten Beamten bewarf der Unbekannte den 34- Jährigen mit Flaschen und Steinen. Dieser blieb unverletzt. Der hinzueilenden Funkstreifenbesatzung entzog sich der Mann durch Flucht auf seinem Fahrrad. Der Flüchtige hatte eine sportliche Statur. Das Alter wurde auf 25-30 Jahre geschätzt. Er trug ein Basecap und hatte sich ein Halstuch vor das Gesicht gebunden. Nach Angaben von Zeugen soll der Mann Bartträger sein und deutsch mit osteuropäischem Akzent gesprochen haben. Bei dem genutzten Fahrrad handelt es sich um ein älteres, schwarzes Mountainbike mit rot lackiertem, gefedertem Hinterbau. Die Polizei bittet um Hinweise zur Identität des Mannes unter 05341/825-115.

Pkw ohne Haftpflichtversicherung Zeit: 10.06.2020, 20:15 Uhr Ort: Fuldastr. 1, 38259 Salzgitter Hergang: Ein 29-jähriger führte einen Kleintransporter im öffentlichen Verkehrsraum ohne den erforderlichen Versicherungsschutz. Dies ergab eine allgemeine Verkehrskontrolle. Jetzt wird gegen den Mann wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt.

Amtsanmaßung, Verstoß gegen das WaffG Zeit: 10.07.20, 20:40 Uhr Ort: 38259 Salzgitter-Bad, Breslauer Straße Hergang: Nach Hinweis eines Passanten wurde ein 17-jähriger Salzgitteraner mit einem an der Leine geführten Schäferhund angetroffen, der sich gegenüber dem Hinweisgeber zuvor als Aushilfe des Kommunalen Ordnungsdienstes ausgegeben hatte. Der 17-Jährige trug uniformähnliche Kleidung, hatte Hoheitsabzeichen der niedersächsischen Landespolizei, sowie eine Pfefferspraypistole bei sich. Gegen den 17-Jährigen wurden zwei Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Hoheitsabzeichen und die Pfefferspraypistole wurden sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter

Dienstschichtleiter Ahrens, PHK

Telefon: 05341/ 825-0

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell