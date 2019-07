Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Betrunken zu schnell unterwegs - Polizei zieht Alkoholisierten aus dem Verkehr

Korschenbroich-Rhedung (ots)

Einen 41-jährigen Autofahrer kontrollierte der Verkehrsdienst der Polizei am Dienstag (30.7.), gegen 20:45 Uhr, an der Landstraße 361. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 70 Km/h hatte der Mönchengladbacher um knapp 14 Stundenkilometer überschritten, beim Atemalkoholwert lag er jedoch sogar mehr als 1 Promille über dem erlaubten Grenzwert. Entsprechend endete seine Fahrt am Kontrollort. Der 41-Jährige musste zwecks Blutprobenentnahme mit zur Wache. Seinen Führerschein stellten die Beamten sicher und untersagtem ihm zeitgleich das Führen von Kraftfahrzeugen. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet.

