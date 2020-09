Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200908-2: Autofahrer nach Unfallbeteiligung flüchtig - Erftstadt

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Montag (07. September) ist eine 17-jährige Radfahrerin gestürzt und hat sich leicht verletzt. Die 17-Jährige fuhr um 15:45 Uhr auf der Balkhausener Straße in Richtung Erftstadt-Gymnich. Vor der Überführung der Autobahn (A) 61 kreuzt die Balkhausener Straße ein Feldweg. Auf diesem Feldweg, auf dem die Fahrt für mehrspurige Fahrzeuge und Motorräder verboten ist, fuhr ein blauer Kleinwagen aus Richtung Gymnicher Mühle kommend in den Kreuzungsbereich und bog rechts in Richtung Erftstadt-Gymnich ab. Die Jugendliche bremste ihr Fahrrad noch ab, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dies gelang ihr auch. Durch die starke Bremsung stürzte sie und verletzte sich leicht. Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort, ohne seine Personalien anzugeben oder der verletzten Radfahrerin zu helfen. Bei dem Auto des Fahrers soll es sich um einen blauen Kleinwagen mit Bergheimer (BM) Kennzeichen gehandelt haben. Der Fahrer war männlich und etwa 25 bis 30 Jahre alt. Er hatte dunkel gelocktes schulterlanges Haar und trug einen Vollbart. Das Verkehrskommissariat bittet den Fahrer und weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 022333 52-0 zu melden, so dass der Verkehrsunfall rekonstruiert werden kann. (akl)

