Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200907-3: Unbekannter Autofahrer fuhr Hund tot - Pulheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Sonntagmorgen (06. September) hat ein(e) unbekannte(r) Autofahrer(in) einen Hund totgefahren. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein 37-jähriger Mann ging gegen 08:45 Uhr mit seinem Hund spazieren. Das Tier lief nicht angeleint einige Meter voraus. Auf der Rurstraße in Sinnersdorf hörte der 37-Jährige ein Auto, das mit hoher Geschwindigkeit aus Richtung Peter-Wolff-Straße kam. Unmittelbar vor dem Kreisverkehr zur Pulheimer Straße machte das unbekannte Auto eine Vollbremsung, fuhr kurze Zeit später jedoch weiter. Der Mann entdeckte unmittelbar danach seinen Hund, der tot auf der Fahrbahn lag. Der 37-Jährige verständigte die Polizei. Ersten Erkenntnissen nach war das Tier unkontrolliert auf die Straße vor das gesuchte Auto gelaufen. Die Fahrerin oder der Fahrer fuhr nach dem Unfall weiter, ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nachgekommen zu sein. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Autofahrerin/den Autofahrer, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02233 52-0 zu melden. Auch Zeugen werden gebeten, sich mit den Beamten in Verbindung zu setzen. Laut Angaben des 37-Jährigen hielten sich zur Unfallzeit mehrere Radfahrer am Unfallort auf. (nh)

