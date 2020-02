Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen) Frontalzusammenstoß 13.02.2020

Engen (ots)

Eine leicht verletzte Person sowie Sachschaden von über 12.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Donnerstag gegen 15.30 Uhr in der Hegaustraße. Eine 84-jährige Opel-Fahrerin war in stadtauswärtiger Richtung unterwegs, als sie aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn kam und dort mit dem VW eines entgegenkommenden 61-jährigen Mannes frontal kollidierte. Hierbei wurde die Autofahrerin leicht verletzt. Der nicht mehr fahrbereite Opel musste abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Tatjana Deggelmann

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1014

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell