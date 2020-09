Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200907-1: Seniorinnen im Fokus von Taschendieben - Rhein-Erft-Kreis

Rhein-Erft-Kreis (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstag und Samstag erstatteten fünf Frauen im Alter zwischen 71 und 98 Jahren Anzeige wegen Geldbörsen-, beziehungsweise Handtaschendiebstählen. Zwei Täterinnen konnten bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden.

Eine 89-Jährige hob am Donnerstagmittag (03. September) um 12:00 Uhr in einer Sparkassenfiliale in der Frechener Innenstadt eine hohe Bargeldsumme ab, steckte die Scheine in ihre Geldbörse und legte diese selbst in den Korb ihres Rollators. An der Wohnanschrift angekommen, stellte die 89-Jährige den Diebstahl der Geldbörse fest.

Am Freitag (04. September) stahlen Unbekannte in der Zeit zwischen 12:00 Uhr und 12:20 Uhr einer 96-Jährigen, die sich in einem Verbrauchermarkt im Westring in Wesseling befand, die Handtasche aus ihrem Rollator.

Einer 80-Jährigen, die sich am Samstag (05. September) um 10:00 Uhr in der Brühler Innenstadt befand, entwendeten Unbekannte die Geldbörse aus ihrer Handtasche.

Zwischen 12:30 Uhr und 12:45 Uhr griffen Unbekannte am gleichen Tage in Kerpen in der Marienstraße in die Handtasche einer 71-Jährigen, die sich in einem Verbrauchermarkt aufhielt. Diebesgut: ihre Geldbörse.

Ein aufmerksames Ehepaar (44/51) bemerkte um 13:25 Uhr zwei Frauen (23/36), die sich auffällig einer 79-Jährigen annäherten, als diese mit Einkäufen in einem Verbrauchermarkt in der Herriger Straße in Erftstadt abgelenkt war. Die Zeugen beschrieben es so, dass die Frauen zunächst in der offenen Handtasche fingerten, die sich im Einkaufswagen befand und dann abwechselnd in die Jackentaschen links und rechts nach Beute Ausschau hielten. Im Moment, als eine Täterin etwas aus der Handtasche ziehen wollte, griff das Ehepaar ein und verhinderte so den Diebstahl eines Portemonnaies. Bemerkt hat die Seniorin den gesamten Vorgang nicht. Die Zeugin (44) gab der zwischenzeitlich eingetroffenen Polizei zu Protokoll, dass die Täterinnen bereits kurz vor ihren Beobachtungen einer etwa 80-jährigen Frau auflauerten, es dort jedoch nicht zu einem Diebstahl gekommen ist.

Die beiden Frauen (23/36) mit Wohnsitzen in Köln müssen sich in einem Verfahren wegen versuchten Diebstahls verantworten.

Die Polizei warnt die Bevölkerung davor, den Täterinnen oder Tätern günstige Gelegenheiten in Form von offenen Handtaschen in Einkaufswagen und Rollatoren zu bieten und rät dazu, die Wertgegenstände nicht aus dem Blickfeld zu lassen, auch nicht dann, wenn man - wie bereits erwähnt - nur kurz mit Einkäufen abgelenkt ist.

Außerdem sollte das Zeugenverhalten Schule machen! Achten auch Sie im dichten Gedränge auf verdächtige Personen, die sich altersschwachen oder abgelenkten Senioren zuwenden. Sprechen Sie die Verdächtigen konkret auf ihr Verhalten an und informieren Sie die Polizei. (bm)

