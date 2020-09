Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200907-2: Dreister Dieb wartete auf eine günstige Gelegenheit - Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein 27-Jähriger stellte vor dem Betreten des Verkaufsraumes einer Tankstelle sein unverschlossenes Mountainbike vor der Tür ab. Ein Automatenspieler bemerkte das und stahl das Rad.

Der 27-Jährige betrat am Montagmorgen (07. September) um 04:30 Uhr den Verkaufsraum einer Tankstelle in der Sindorfer Straße. Vorher stellte er sein Mountainbike vor der Tür ab. Beim Betreten fiel ihm bereits ein Mann auf, der an einem Spielautomaten saß. Noch während sich der 27-Jährige mit einem Mitarbeiter der Tankstelle unterhielt, stand der Unbekannte auf, verließ den Verkaufsraum, stieg auf das Rad und fuhr davon. Polizeibeamte nahmen an der Tankstelle die Anzeige auf, während andere Beamte nach dem vom Kunden beschriebenen Mann fahndeten. Sie trafen ihn wenig später in Tatortnähe an. Nachdem die Personaldaten des 30-jährigen Kerpeners aufgenommen waren, entließen ihn die Beamten. Er muss sich in einem Strafverfahren wegen Fahrraddiebstahls verantworten.

Die Polizei rät dazu, Fahrzeuge jeglicher Art auf Tankstellengeländen abzuschließen, um unberechtigte Zugriffe zu verhindern. (bm)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell