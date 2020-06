Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt-Benninghausen - Radfahrer angefahren

Lippstadt (ots)

Einen leicht verletzten Radfahrer bilanzierte die Polizei nach einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen (23.Juni), gegen 6.25 Uhr, auf der Loher Straße / Benninghauser Straße in Benninghausen. Ein 61-jähriger Soester befuhr zuvor mit seinem Wagen die Loher Straße in Richtung Benninghauser Straße, um dort nach rechts seine Fahrt in Richtung Lippstadt fortzusetzen. Beim Abbiegen übersah er einen 57-jährigen, vorfahrtberechtigten Radfahrer auf der Eickelbornstraße, der seine Fahrt über die Benninghauser Straße fortsetzen wollte. Durch den Zusammenstoß verletzte sich der 57-Jährige leicht. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein Soester Krankenhaus gebracht. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell