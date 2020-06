Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Katalysatoren abmontiert und geklaut

Kaiserslautern (ots)

Auf Katalysatoren hatten es Diebe abgesehen, die an Pfingsten auf dem Gelände eines Autohandels in der Pariser Straße zugeschlagen haben. Nach dem Feiertagswochenende fiel am Dienstagvormittag auf, dass an insgesamt fünf Fahrzeugen, die auf dem Firmenareal standen, die Katalysatoren abmontiert und gestohlen wurden. Von den Tätern fehlt jede Spur.

Da der Ausbau einige Zeit in Anspruch genommen haben dürfte, sind die Diebe möglicherweise Zeugen aufgefallen. Die Polizei fragt deshalb: Wer hat zwischen Samstagnachmittag (30. Mai), 15 Uhr, und Dienstag (2. Juni), 11 Uhr, verdächtige Personen beobachtet, die sich auf dem Gelände des Autohandels aufgehalten haben und um die Autos "herumgeschlichen" sind? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion 2 in der Logenstraße, Telefon 0631 / 369 - 2250. |cri

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell