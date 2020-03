Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Verkehrsunfälle auf der BAB 81 und in Böblingen, Einbruch in Schulgebäude in Sindelfingen, Brand in Großbottwar

Ludwigsburg (ots)

A81 Gemarkung Asperg: Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen Am Samstag, den 21.03.2020, gegen 15:30 Uhr befuhr ein 22 Jahre alter Fahrer eines Audi A3 die A81 von Heilbronn kommend in Richtung Stuttgart. Auf Höhe der Gemarkung Asperg geriet er mit seinem Fahrzeug auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern, prallte gegen die Mittelschutzplanke und unmittelbar danach gegen die rechten Schutzplanken. Dort kam er entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen. Ein nachfolgender 38 Jahre alter Fahrer eines Sattelzuges überfuhr mehrere auf der Fahrbahn liegende Teile des Audis woraufhin der vordere Reifen der Zugmaschine platzte. Infolge des Unfalles kam es weiterhin zu einem Brand im Motorraum des Audis. Der 22 Jahre alte Fahrer des Audis und dessen 19 Jahre alte Beifahrerin wurden durch den Unfall leichtverletzt. Durch den Unfall entstand ein Gesamtschaden von ca. 8000 Euro. An der Unfallstelle waren eine Streife der Autobahnpolizei, zwei Rettungswagen und 7 Fahrzeuge der Feuerwehren Asperg und Möglingen im Einsatz. Der Audi A3 musst durch einen Abschleppdienst von der Unfallstelle geborgen werden.

Böblingen: Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen Am Samstag gegen 16:00 Uhr befuhr ein 18-jähriger BMW Fahrer die Tübinger Straße von Böblingen kommend in Richtung Holzgerlingen. Auf Grund von nicht angepasster Geschwindigkeit und bei starkem Schneefall geriet der BMW nach einer Linkskurve ins Schleudern und stieß mit einem entgegenkommenden 47-jährigen Fahrer eines VW Touran zum Teil frontal zusammen. Durch den Zusammenstoß wurde der 30-jährige Beifahrer im BMW im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Durch den Zusammenstoß wurde der Beifahrer des BMW schwer verletzt und der Fahrer des VW Touran leicht verletzt. Beide kamen mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Der Fahrer des BMW blieb unverletzt. Während der Unfallaufnahme konnten Hinweise erlangt werden, dass der Fahrer des BMW unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Er musste sich daher einer Blutentnahme unterziehen. Beide Fahrzeuge waren durch den Unfall nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf schätzungsweise 14.000 EUR. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Tübinger Straße vollgesperrt. Insgesamt befanden sich vier Streifenbesatzungen des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, zwei Rettungswagen sowie drei Fahrzeuge und 21 Einsatzkräfte der Feuerwehr im Einsatz.

Sindelfingen: Einbruch in Schulgebäude In der Rudolf-Harbig-Straße schlugen bislang unbekannte Täter vermutlich in der Nacht auf Samstag das Fenster zum Chemieraum ein und verschafften sich so Zugang in ein Schulgebäude. Nachdem sie im Chemieraum zunächst mehrere Schränke aufgebrochen hatten, bewegten sich die Täter anschließend durch das gesamte Schulgebäude. In mehreren Klassenräumen wurden elektronische Geräte mit einem Flüssigreiniger übergossen und dadurch beschädigt. Außerdem verteilten sie das Löschmittel zweier Feuerlöscher in einem Treppenhaus. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf insgesamt rund 3.500 Euro. Ob die Täter etwas entwendet haben, muss noch ermittelt werden. Hinweise nimmt die Polizei in Sindelfingen, Telefon 07031 697-0, entgegen.

Großbottwar: Laptop beginnt im Wohnhaus zu brennen Am Samstag gegen 13:15 Uhr entzündete sich ein Laptop auf Grund eines technischen Defekts und begann zu brennen. Die Anwohner des Hauses wurden durch den ausgelösten Rauchmelder auf den Brand aufmerksam. Vater und Sohn trugen den Laptop ins Badezimmer und versuchten diesen dort zu löschen. Der Laptop befand sich jedoch zuvor auf einem Bett, wodurch auch die Matratze das Kissen und die Decke Feuer fingen und eine starke Rauchentwicklung entstand. Vater und Sohn kamen aufgrund einer möglichen Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus. Die Tochter der Familie stand unter Schock und wurde daher ebenfalls in ein Klinikum verbracht. Die Feuerwehr war insgesamt mit fünf Fahrzeugen im Einsatz.

