POL-LB: Sachbeschädigung in Asperg; Zeugen nach Unfall auf der BAB 81 - Gemarkung Korntal-Münchingen gesucht

Asperg: Range Rover zerkratzt

Vermutlich mutwillig hat ein bislang unbekannter Täter einen Range Rover beschädigt, der zwischen Donnerstag 20:00 Uhr und Freitag 09:30 Uhr in der Obere Hurststraße in Asperg gegenüber einem Wohnhaus auf einem Stellplatz abgestellt war. Der Unbekannte zerkratzte die Mitfahrertür auf der Fahrerseite und richtete dadurch einen Sachschaden von etwa 1.500 Euro an. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Asperg, Tel. 07141 62033, in Verbindung zu setzen.

BAB 81 / Korntal-Münchingen: Unfallzeugen gesucht

Am Freitag gegen 07:00 Uhr war ein 35-Jähriger mit einem BMW auf der BAB 81 von Stuttgart kommend in Richtung Heilbronn auf dem mittleren Fahrstreifen der dreispurigen Autobahn unterwegs. Kurz vor der Anschlussstelle Stuttgart-Zuffenhausen wollte der 35-Jährige im Bereich einer Fahrbahnverengung, die mittels Betonleitplanken ausgebaut wurde, einen vor ihm fahrenden Lkw überholen. Als der Mann auf den linken Fahrstreifen ausgeschert war, schwenkte der Lkw vermutlich plötzlich nach links. Aufgrund dessen lenkte der 35-Jährige seinen Wagen ebenfalls nach links und streifte die Betonleitwand. Hierbei entstand an dem BMW ein Sachschaden von rund 4.000 Euro. Ob an der Betonleitwand ein Schaden entstanden ist, ist derzeit nicht bekannt. Nach der Kollision hatte der BMW-Fahrer den bislang unbekannten Lkw aus den Augen verloren. Momentan liegen keine weiteren Erkenntnisse zum Lkw vor. Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder Hinweise zum unbekannten Lkw geben können, melden sich bitte bei der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg unter der Tel. 0711 6869-0.

