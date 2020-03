Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Möglingen: zwei weitere Autos beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich dürfte derselbe Täter, der in der Nacht im Roseggerweg in Möglingen die Windschutzscheibe eines geparkten Mercedes beschädigte (wir berichteten um 13.27 Uhr), für zwei weitere Sachbeschädigung in Frage kommen. Ein weiterer, ebenfalls im Roseggerweg im Bereich der Wendeplatte abgestellter Mercedes wurde zwischen Donnerstag und Freitag demoliert, indem der Täter den rechten Außenspiegle abtrat. Der linke Außenspiegel eines in der Hohenstaufenstraße abgestellten Audi wurde in gleicher Weise beschädigt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt etwa 800 Euro. Das Polizeirevier Kornwestheim, Tel. 07154/1313-0, sucht Zeugen.

