Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Autos beschädigt

Lippstadt (ots)

In der Zeit zwischen Montag (22. Juni), 14.15 Uhr und Dienstag, 01.30 Uhr, wurden zwei Autos im Bereich der Straße "Am Friedhof" und ein Wagen zwischen 19.30 Uhr und 06.20 Uhr, in der Straße "Am Tannenbaum" beschädigt. Die Fahrzeuge wiesen nach Tatentdeckung massive Dellen auf. Der entstandene Sachschaden wird auf über 4.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02941-91000 zu melden. (reh)

