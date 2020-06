Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Wickede - Abgelenkt

Wickede (ots)

Am Dienstag (23.06), kurz nach 10.45 Uhr, wurde ein Rentner nachdem er Geld von einer Bank aus der Kirchstraße abgehoben hatte, von einem unbekannten Täter in seinem, in der Nähe geparkten Wagen abgesprochen, ob dieser ihm Geld wechseln könnte. Das hilfsbereite Opfer wechselte dem Unbekannten das Geld, wobei der Tatverdächtige mit einer Pappe vermutlich die Geldbörse des Rentners kurz verdeckte und ihm das Geld aus dem Portemonnaie entwendete. Als das Opfer den Diebstahl bemerkte hatte sich der Unbekannte bereits entfernt. Der Tatverdächtige wird beschrieben als - 25 bis 30 Jahre alt - zirka 170 cm groß - dunkle, fast schwarze, kurze, leicht gewellte Haare - zur Tatzeit trug er ein T-Shirt Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die Angaben zur Tat oder dem Täter machen können, sich unter der Telefonnummer 02922-91000 zu melden. (reh)

