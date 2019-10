Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - 16-Jähriger bedroht Mitschüler

Ein Großaufgebot der Polizei sorgte am Dienstag für Sicherheit an einer Geislinger Schule.

Ulm (ots)

Gegen 10 Uhr bedrohte der 16-Jährige seine Mitschüler, er werde ihnen etwas antun. Da der Junge signalisierte, dass er auch Waffen hätte, rückte die Polizei mit einem Großaufgebot in die Rheinlandstraße. Die Beamten nahmen den Jugendlichen vorläufig fest. Die Polizei durchsuchte auch die Wohnung, in der der Junge lebt. Eine Schreckschusswaffe stellten die Beamten dort sicher. Die Ermittlungen dauern nun an. Die Beamten wollen auch herausfinden, warum der 16-Jährige so reagierte

