Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht durch stark verschmutzten Lkw, Zeugenaufruf

Neuwied (ots)

Am Freitag, den 06.03.2020 ereignete sich auf der B42 zwischen Hammerstein und Leutesdorf, kurz vor der Ortseinfahrt Leutesdorf, gegen 11:35 Uhr ein Verkehrsunfall. Hierbei beschädigten herabfallende Steine von der Ladefläche eines stark verschmutzten, dunklen LKW ein entgegenkommendes Fahrzeug. Die Fahrzeugführerin war von Rheinbreitbach kommend auf der B42 in Fahrtrichtung Neuwied unterwegs, der LKW dementsprechend in die entgegengesetzte Richtung. Wer Hinweise zu dem LKW geben kann, wird gebeten, sich unter der 02631/8780 oder unter pineuwied@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Neuwied zu melden.

Polizeiinspektion Neuwied/Rhein

PHK Bleidt



Telefon: 02631-878-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



