Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Versuchter Kraftfahrzeugdiebstahl

Unkel (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag versuchten unbekannte Täter einen hochwertigen Geländewagen von einem Grundstück in der Beethovenstraße in Unkel zu entwenden. Hierbei zeigten die Täter ein sehr professionelles Vorgehen, mussten jedoch durch das Auslösen der Alarmanlage von einer weiteren Tatausführung absehen. Der, durch den Aufbruch entstandene Sachschaden dürfte bei einem hohen vierstelligen Betrag liegen. Zeugen, die in der Nacht verdächtige Beobachtungen rund um die Beethovenstraße gemacht haben, werden gebeten sich unter 02644 / 943-0 oder pilinz.polizei.rlp.de zu melden.

