POL-FL: Harrislee: Einbruch in Wohnung am Markt am Montagmorgen - Zeugen gesucht!

Harrislee (ots)

Am Montagmorgen (17.02.20) wurde in der Zeit von 07:20 und 08:30 Uhr in eine Wohnung in Harrislee eingebrochen. Diese befindet sich direkt am Markt bei einem Einkaufsmarkt. Die unbekannten Täter hebelten die Wohnungstür auf und entwendeten mehrere Gegenstände. Unter anderem stahlen sie zwei Fernseher, einen dunkelgrünen Tresor mit Bargeld, einen Laptop, einen weißen Holzschrank mit Spiegeltüren und Schmuck.

Die Sachen müssten durch das Treppenhaus getragen worden und vermutlich in ein Fahrzeug geladen worden sein. Aufgrund der Uhrzeit ist sehr wahrscheinlich, dass Zeugen dieses beobachtet haben könnten. Vielleicht wurde auch jemand beim Ausladen der Sachen gesehen.

Wer Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben kann, wird gebeten, sich beim Kommissariat 7 der Kriminalpolizei unter 0461 - 4840 zu melden.

