Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Einbruch in Firma

Stadtlohn (ots)

Einbrecher sind in einen Betrieb in Stadtlohn eingebrochen. In dem Gebäude an der Thyssenstraße betraten die Täter verschiedene Räume und öffneten dort Schränke. Zuvor hatten die Unbekannten eine Scheibe eines Rolltors eingeschlagen. Beute machten die Täter nicht. Die Tat ereignete sich von Montag, 18.00 Uhr, bis Dienstag 06.00 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

