Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 200831-2-pdnms Zeugen gesucht nach Einbruch in Eckernförde

Eckernförde (ots)

Zwischen dem 29.08.2020, 19.00 Uhr - 30.08.2020, 04.00 Uhr ist es zu einem Einbruch in ein Geschäft in der St-Nicolai-Straße in Eckernförde gekommen. Vermutlich sind der oder die Täter mit einem KFZ über die Gartenstraße an das Geschäft gefahren. In dem Geschäft fanden in letzter Zeit Renovierungsarbeiten statt, dadurch lagen im Geschäftsbereich diverse Werkzeuge zum Durchführen dieser Arbeiten. Durch das Hebeln an einem Fenster des Geschäftes gelangten der / die Täter ins Objekt und stahlen dort diverses Werkzeug im Wert von ca. 20000 Euro. Die Kriminalpolizei in Eckernförde sucht jetzt nach Zeugen, die in der besagten Nacht auffällige Beobachtungen im Bereich der Ladenstraße oder auch in der Gartenstraße machen konnten. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Eckernförde unter der Rufnummer 04351-908110 oder an die 110.

