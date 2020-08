Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: Unbekannter stiehlt Pflegetücher aus Tankstellenshop - Tankstellenmitarbeiter bei der Flucht angefahren

Essen (ots)

45473 MH.-Altstadt: Die Polizei sucht nach einem flüchtigen Räuber, der Samstagmittag (8. August) Pflegetücher von einem Tankstellenshop gestohlen und bei der anschließenden Flucht den Tankstellenmitarbeiter mit seinem Auto angefahren hat. Der Räuber, zirka 30 Jahre alt, dünn, 170 bis 175 cm groß, kurze Haare (beinah Glatze), bekleidet mit einem T-Shirt (Aufschrift Boss), schwarzer Hose und einer Bauchtasche, welche über die Schulter getragen wurde, betrat gegen 11: Uhr den Verkaufsraum und entwendete dort eine Dose Pflegetücher. Der Mitarbeiter (24) sprach den Unbekannten an, der augenblicklich stehen blieb. Das Diebesgut fiel dem Mann runter, als der 24-Jährige das T-Shirt des Diebs hoch schob. Als die Polizei informiert wurde, stieg der Unbekannte in sein VW Polo und fuhr los. Dabei traf er das Knie des Mitarbeiters, der erst auf die Motorhaube und dann zu Boden stürzte. Daraufhin fuhr der Räuber die Aktienstraße in Richtung Mülheim davon. Mithilfe der Videoaufzeichnungen der Tankstelle und der Zeugenhinweise erhofft sich die Polizei, zeitnah den Unbekannten identifizieren zu können. Da er bereits eine Woche zuvor im Tankstellenshop aufgefallen ist, kann nicht ausgeschlossen werden, dass er Mann aus dem näheren Umfeld stammt. Hinweise zum Täter nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0201/829-0 entgegen. (ChWi)

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





https://twitter.com/Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell