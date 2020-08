Polizei Essen

POL-E: Essen: 67-Jähriger bekommt ungewollt Paket mit Goldschmuck und sorgt für vorläufige Festnahmen der mutmaßlichen Betrüger

Essen (ots)

45307 E.-Leithe: Gestern Abend (6. August, gegen 18:30 Uhr) konnten drei mutmaßliche Betrüger vorläufig festgenommen werden, nachdem ihnen ein unbeteiligter Anwohner (67) auf die Schliche gekommen war.

Der 67-Jährige erhielt gestern ein Paket mit hochwertigem Goldschmuck - den er aber nie bestellt hatte. Nachdem er mit dem Absender, einem Juwelier aus Ostdeutschland, telefoniert hatte, sandte er den Schmuck per Retoure zurück.

Kurz darauf meldete sich ein vermeintlicher DHL-Mitarbeiter, der die "Fehllieferung" wieder abholen wollte. Der 67-Jährige erkannte, dass man ihn offenbar zum Mittelsmann eines Betruges hatte einspannen wollen und vereinbarte einen Termin mit dem Abholer. In der Zwischenzeit verständigte der Mann die Polizei, die den falschen DHL-Mitarbeiter erwartete. Der 22-Jährige gab an, das Paket nur für Hintermänner abholen zu wollen, die er am Abend an einem Schotterparkplatz an der Universitätsstraße treffe.

Dort wurden neben dem 22-Jährigen noch zwei 29 und 32 Jahre alte Brüder vorläufig festgenommen. Gegen die Männer wird wegen versuchten Betruges ermittelt./SyC

