Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/Aichen: Diebstahl aus Wohnung - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Aus einer Wohnung in Aichen wurden am Donnerstag, 14.05.2020 zwischen 13.40 Uhr und 14.10 Uhr, zwei Laptops, zwei Uhren und ein Smartphone entwendet. Während der Tat befanden sich die Bewohner im Gebäude, bemerkten jedoch den Diebstahl der Gegenstände erst später. Wie der oder die Täter ins Haus kamen ist noch nicht näher bekannt. Die Ermittlungsgruppe Einbruch der Kriminalpolizei Waldshut-Tiengen (07741/8316-0) bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen in Aichen gemacht haben, sich zu melden.

